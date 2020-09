Il tuo segno zodiacale è mutevole | fisso o cardinale? Scopri a quale tipologia appartieni

Leggi su virali.video

(Di sabato 26 settembre 2020) Esistono vari modi per classificare i vari segni zodiacali, ad esempio quello “Binario”, che li suddivide per Maschi o Femmine, inserendo nella prima categoria i segni più rivolti all’azione, quindi Ariete, Gemelli, Leone, Bilancia, Sagittario e Acquario, mentre nella seconda categoria i segni più passivi e ricettivi, quindi Toro, Cancro, Vergine, Scorpione, Capricorno e Pesci. Esiste il sistema detto dei “4 elementi” Che divide i segni in base all’elemento che li contraddistingue quindi: Fuoco, Aria, Terra e Acqua. Infine abbiamo il sistema della Quadruplicità, che attribuisce a ciascun gruppo di segni determinate qualità in base al verificarsi delle stagioni: Foto: pixabay/No-longer-here I Segni Cardinali (inizio delle stagioni) comprendono Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno.I Segni Fissi (maturazione delle stagioni) ...