Highlights e gol Venezia-Vicenza 1-0, Serie B 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 26 settembre 2020) Gli Highlights e i gol di Venezia-Vicenza 1-0, match valido per la prima giornata di Serie B 2020/2021. Al Penzo i padroni di casa mettono il piede sull’acceleratore e dopo aver creato varie azioni pericolose, si procurano un calcio di rigore dubbio con Capello che viene atterrato da Pontisso. Dal dischetto si presenta Aramu che supera Grandi. Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) Glie i gol di1-0, match valido per la prima giornata di. Al Penzo i padroni di casa mettono il piede sull’acceleratore e dopo aver creato varie azioni pericolose, si procurano un calcio di rigore dubbio con Capello che viene atterrato da Pontisso. Dal dischetto si presenta Aramu che supera Grandi.

acmilan : Watch the highlights of #MilanGlimt A match that kept us on the edge of our seats till the very last minute ??? Le… - Inter : ?? | HIGHLIGHTS Le avete chieste? Ecco le immagini dei 7 gol della partitella d'allenamento tra #InterCarrarese ?? - sportli26181512 : Crystal Palace-Everton 1-2: Finisce 2-1 la sfida tra Everton e Crystal Palace, match valevole per la terza giornata… - sportli26181512 : Valencia-Huesca 1-1: Al gol di Wass ha risposto Siovas. Sono stati loro i protagonisti del pareggio tra Valencia e… - sportli26181512 : Venezia-Vicenza Virtus 1-0: Esordio vincente nella prima giornata di Serie B per il Venezia. La squadra di Paolo Za… -