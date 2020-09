Handanovic: “Sono arrivati ottimi giocatori, la rosa è competitiva” (Di sabato 26 settembre 2020) Il portiere dell’Inter, Samir Handanovic, ha parlato così ai microfoni di Dazn, nel pre-gara della sfida con la Fiorentina: “Ci conosciamo meglio dopo un anno insieme, conosciamo la mentalità di Conte e cosa chiede. Sono arrivati ottimi giocatori, la rosa è competitiva e c’è concorrenza: dobbiamo fare tutti di più”. Foto: L'articolo Handanovic: “Sono arrivati ottimi giocatori, la rosa è competitiva” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 settembre 2020) Il portiere dell’Inter, Samir, ha parlato così ai microfoni di Dazn, nel pre-gara della sfida con la Fiorentina: “Ci conosciamo meglio dopo un anno insieme, conosciamo la mentalità di Conte e cosa chiede. Sono, laè competitiva e c’è concorrenza: dobbiamo fare tutti di più”. Foto: L'articolo: “Sono, laè competitiva” proviene da Alfredo Pedullà.

