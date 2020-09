Giorgia Palmas è di nuovo mamma: è nata Mia, la primogenita di Filippo Magnini (Di sabato 26 settembre 2020) Giorgia Palmas è di nuovo mamma: l'ex Velina, compagna di Filippo Magnini, ha dato alla luce la piccola Mia. L'annuncio arriva via social, con una foto postata su Instagram: "Mia. Oggi è un giorno meraviglioso perché tu Amore nostro infinito sei arrivata tra di noi. È stata un'avventura meravigliosa averti portato in grembo per nove mesi, ho imparato a conoscere tutti i tuoi movimenti e abbiamo passato il tempo a immaginarti, a sognarti ma mai avremmo potuto immaginare il momento in cui i nostri occhi avrebbero incrociato i tuoi. Siamo colmi di gioia e di emozione e ti amiamo da morire. Sei vita pura, sei il dono più grande che io, tuo papà e tua sorella potessimo mai desiderare. Mia Magnini 25/09/2020. 3,670 kg di Amore ... Leggi su golssip (Di sabato 26 settembre 2020)è di: l'ex Velina, compagna di, ha dato alla luce la piccola Mia. L'annuncio arriva via social, con una foto postata su Instagram: "Mia. Oggi è un giorno meraviglioso perché tu Amore nostro infinito sei arrivata tra di noi. È stata un'avventura meravigliosa averti portato in grembo per nove mesi, ho imparato a conoscere tutti i tuoi movimenti e abbiamo passato il tempo a immaginarti, a sognarti ma mai avremmo potuto immaginare il momento in cui i nostri occhi avrebbero incrociato i tuoi. Siamo colmi di gioia e di emozione e ti amiamo da morire. Sei vita pura, sei il dono più grande che io, tuo papà e tua sorella potessimo mai desiderare. Mia25/09/2020. 3,670 kg di Amore ...

QuotidianPost : Giorgia Palmas e Filippo Magnini genitori: “Ti amo piccola mia” - Ema_poet : RT @VanityFairIt: L'annuncio, via social, da due emozionati mamma e papà - zazoomblog : Giorgia Palmas e Filippo Magnini nato il primo figlio della coppia: “Siamo senza parole” - #Giorgia #Palmas… - iadaresta7373 : @Giorgia_Palmas 1000 auguri Giorgia e Filippo...e tutto che sia per sempre... - willy192220 : @Giorgia_Palmas Giorgia tanti auguri e congratulazioni per la nascita della tua 2° figlia ?? -