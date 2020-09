Fonseca: "Dzeko motivato". Pirlo: "Purtroppo sarà un avversario" (Di sabato 26 settembre 2020) ROMA - Domani allo stadio Olimpico Roma-Juventus Fonseca scuote l'ambiente: 'Lavoriamo cin Friedkin per una squadra più forte. L'obiettivo è fare meglio dello scorso anno' . Pirlo parla di Dzeko : '... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 settembre 2020) ROMA - Domani allo stadio Olimpico Roma-Juventusscuote l'ambiente: 'Lavoriamo cin Friedkin per una squadra più forte. L'obiettivo è fare meglio dello scorso anno' .parla di: '...

angelomangiante : Formazione #Ufficiale (3-4-2-1) Mirante ----------- Mancini Ibanez Kumbulla ------------ Santon Veretout P… - DiMarzio : Da #Dzeko alla formazione, #Fonseca presenta #RomaJuventus - capuanogio : #Dzeko sarà convocato da #Fonseca per #VeronaRoma - restyle44 : #Fonseca comunica che, se non si sarà un meteorite che si abbatte su Trigoria, la formazione sarà : 3 5 2 Mirante M… - CalcioWeb : #Roma, #Fonseca: '#Dzeko è motivato. Non è vero che si è rifiutato di entrare a Verona' - -