Dzeko, la sua notte e il mondo ribaltato in pochi giorni (Di domenica 27 settembre 2020) Lo ha detto anche Andrea Pirlo nella conferenza stampa di presentazione, ammesso che ci fosse bisogno di una conferma. Edin Dzeko è stato a un passo dalla Juve, era il primo obiettivo e proprio per questo Pirlo ha voluto specificare che Morata non è di sicuro la terza scelta. La vicenda Milik troppo bloccata ha messo la Juve nella necessità di andare su un altro specialista offensivo, il mondo ribaltato in pochi giorni. Quella che sta per arrivare sarà la notte di Dzeko: aveva aspettato la Juve andando in panchina sabato scorso a Verona, adesso la sfida. Edin si è ripreso la Roma che aveva salutato. E adesso si appresta a sfidarla dopo che l’aveva sentita, a lungo, praticamente sua. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 settembre 2020) Lo ha detto anche Andrea Pirlo nella conferenza stampa di presentazione, ammesso che ci fosse bisogno di una conferma. Edinè stato a un passo dalla Juve, era il primo obiettivo e proprio per questo Pirlo ha voluto specificare che Morata non è di sicuro la terza scelta. La vicenda Milik troppo bloccata ha messo la Juve nella necessità di andare su un altro specialista offensivo, ilin. Quella che sta per arrivare sarà ladi: aveva aspettato la Juve andando in panchina sabato scorso a Verona, adesso la sfida. Edin si è ripreso la Roma che aveva salutato. E adesso si appresta a sfidarla dopo che l’aveva sentita, a lungo, praticamente sua. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da ...

elle_madonna : A quest’ora domani si parlerà di Dzeko che ha affossato la sua ex/non ex squadra, non fate finta di non saperlo - atn1307 : Se #dzeko segnerà domani, non esulterà per rispetto della sua ex squadra #RomaJuventus -

Ultime Notizie dalla rete : Dzeko sua La gara di Dzeko. Pellegrini dietro in mediana Il Romanista RASSEGNA - CdS: "Inter da brivido", Tuttosport: "È la Dea del gol, Cairo, voto 4", Il Mattino: "Gattuso prepara il super-attacco"

Non solo il calciomercato, è la seconda giornata di Serie A - tra i risultati del sabato e le gare che si giocheranno oggi - che domina sulle prime pagine dei quotidiani sportivi (e non) in edicola. C ...

Calciomercato Inter, il piano per il bomber | Sgarbo alla Juventus!

Calciomercato Inter, i nerazzurri cullano ancora il colpo last minute in attacco: piace un attaccante, Conte sogna lo scippo alla Juventus L’Inter, dopo un grande calciomercato, vuole chiudere la sess ...

Non solo il calciomercato, è la seconda giornata di Serie A - tra i risultati del sabato e le gare che si giocheranno oggi - che domina sulle prime pagine dei quotidiani sportivi (e non) in edicola. C ...Calciomercato Inter, i nerazzurri cullano ancora il colpo last minute in attacco: piace un attaccante, Conte sogna lo scippo alla Juventus L’Inter, dopo un grande calciomercato, vuole chiudere la sess ...