DayDreamer: in onda anche domenica 27 settembre, le anticipazioni (Di sabato 26 settembre 2020) Nuovo cambio di programmazione per 'DayDreamer-Le ali del sogno'. Mediaset ha deciso di mandare in onda una nuova puntata anche domenica 27 settembre 2020 su Canale 5 a partire dalle 16:20 circa, subito dopo l'episodio de Il Segreto. Una notizia inaspettata ma che farà felici tutti gli appassionati delle vicende di Can e Sanem che, sino a poche ore fa, credevano che la serie andasse in onda solo di sabato. Ma dove eravamo rimasti? L'appuntamento domenicale riprenderà dal momento in cui Can e Sanem saranno finiti sui giornali scandalistici e si ritroveranno a dover fingere, davanti alla madre della ragazza, che la loro relazione è tutta una montatura.

