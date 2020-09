Covid19: il Napoli non vuol mandare i suoi giocatori in Nazionale (Di sabato 26 settembre 2020) Il Napoli starebbe pensando di non far partire i suoi tesserati per i prossimi impegni che avranno con le Nazionali. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 26 settembre 2020) Ilstarebbe pensando di non far partire itesserati per i prossimi impegni che avranno con le Nazionali. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

cn1926it : #DeLaurentiis, paura da #COVID19: vuole provare a non dare i giocatori per la #NationsLeague - mimmo_napoli : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, RICHIESTA AL GOVERNO: SUBITO UN PIANO STRAORDINARIO PER IL RISPETTO DELLE ORDINANZE Qui la #news sulle le c… - NOprisonersEVER : Noi non possiamo più dedicarci ai tamponi per screening con un numero di ospedalizzati in crescita»spiega Maurizio… - gen_napoli : RT @rtl1025: ?? Salgono ancora i positivi al #Covid19 in Italia. Nelle ultime 24 ore è stato registrato un incremento di 1.912 casi, il mas… - gen_napoli : RT @rtl1025: ?? La #Svizzera ha incluso la #Liguria nell'elenco degli Stati e Regioni a rischio elevato di contagio da #Covid19. La nuova l… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid19 Napoli Coronavirus a Napoli: c’è un mini-focolaio Covid19 a Miano, in un centro riabilitativo Fanpage.it VIDEO/ Contraffazione, maxi sequestro di mascherine e altri articoli nel napoletano

I Reparti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico, hanno sottoposto a sequestro, su tutta l’area metropolitana, 35.000 artico ...

Scuole, continua il caos: nuovi rinvii a Pompei e Torre Annunziata

Per gli stadi non ci sono problemi. Si possono aprire fino a mille persone. Ma sulle scuole si sta consumando da settimane uno psicodramma tutto italiano che vede decisioni affrettate, logiche contort ...

I Reparti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico, hanno sottoposto a sequestro, su tutta l’area metropolitana, 35.000 artico ...Per gli stadi non ci sono problemi. Si possono aprire fino a mille persone. Ma sulle scuole si sta consumando da settimane uno psicodramma tutto italiano che vede decisioni affrettate, logiche contort ...