Covid 19: ecco cosa ci aspetta fino a gennaio. La posizione del governo (Di sabato 26 settembre 2020) Dalla proroga (eventuale) dello stato di emergenza alla gestione dello smart working, dagli effetti della riapertura delle scuole agli stadi: ecco tutto quello che deve gestire il governo di qui a gennaio. Manca tutto sommato poco al 15 ottobre: parliamo della scadenza dello stato di emergenza, che il governo di proroga in proroga ha portato … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Dalla proroga (eventuale) dello stato di emergenza alla gestione dello smart working, dagli effetti della riapertura delle scuole agli stadi: ecco tutto quello che deve gestire il governo di qui a gen ...

