Coronavirus, in chiesa arriva il dispenser elettronico per l’acqua santa (Di sabato 26 settembre 2020) L’idea di un parroco del Catanese: un’acquasantiera hi tech con fotocellula, per evitare il contagio Leggi su lastampa (Di sabato 26 settembre 2020) L’idea di un parroco del Catanese: un’acquasantiera hi tech con fotocellula, per evitare il contagio

