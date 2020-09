Caso Suarez, Codacons: “Juve in B se confermato il coinvolgimento diretto del club” (Di sabato 26 settembre 2020) Il Codacons sul Caso Suarez: “Se Juventus coinvolta in modo diretto deve essere retrocessa in Serie B”. ROMA – Dopo aver presentato un esposto, il Codacons è ritornato sul Caso Suarez chiedendo la retrocessione della Juventus in Caso di un coinvolgimento diretto in questa vicenda. Una richiesta avanzata in una nota ufficiale riportata dall’AdnKronos: “Se verrà confermato il coinvolgimento diretto del club bianconero, finalizzato a truccare l’esame per la cittadinanza italiana di Luis Suarez, è necessario che la FIGC sanzioni durante il club bianconero. Ne va della regolarità del ... Leggi su newsmondo (Di sabato 26 settembre 2020) Ilsul: “Se Juventus coinvolta in mododeve essere retrocessa in Serie B”. ROMA – Dopo aver presentato un esposto, ilè ritornato sulchiedendo la retrocessione della Juventus indi unin questa vicenda. Una richiesta avanzata in una nota ufficiale riportata dall’AdnKronos: “Se verràildel club bianconero, finalizzato a truccare l’esame per la cittadinanza italiana di Luis, è necessario che la FIGC sanzioni durante il club bianconero. Ne va della regolarità del ...

