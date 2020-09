Cagliari, Godin si presenta: “Tutto sul mio arrivo in rossoblu, qui per una ragione. Obiettivo? Tra due anni…” (Di sabato 26 settembre 2020) Ho scelto Cagliari per diversi motivi.Queste le prime parole di Diego Godin - difensore uruguaiano ormai ex Inter - da nuovo giocatore del Cagliari. Il centrale sudamericano è arrivato negli scorsi giorni nel capoluogo sardo e, ai microfoni ufficiali del club, ha concesso la sua prima intervista da neo difensore rossoblu: "Sono molto contento di essere qua e indossare questa maglia non vedo l’ora di partire. Ma vengo con umiltà, con voglia di imparare e dare il mio contributo anche perché il presidente ha fatto un grosso sforzo per portarmi a Cagliari e starà a me ripagarlo. Obbiettivo? Voglio giocare il Mondiale fra due anni con la Nazionale – ha affermato Godin – sto bene, mi sento in forma".Calciomercato ... Leggi su mediagol (Di sabato 26 settembre 2020) Ho sceltoper diversi motivi.Queste le prime parole di Diego- difensore uruguaiano ormai ex Inter - da nuovo giocatore del. Il centrale sudamericano è arrivato negli scorsi giorni nel capoluogo sardo e, ai microfoni ufficiali del club, ha concesso la sua prima intervista da neo difensore: "Sono molto contento di essere qua e indossare questa maglia non vedo l’ora di partire. Ma vengo con umiltà, con voglia di imparare e dare il mio contributo anche perché il presidente ha fatto un grosso sforzo per portarmi ae starà a me ripagarlo. Obbiettivo? Voglio giocare il Mondiale fra due anni con la Nazionale – ha affermato– sto bene, mi sento in forma".Calciomercato ...

