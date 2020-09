Bolzano | domani il disinnesco della bomba della II Guerra Mondiale | A22 e linea del Brennero off limits

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 26 settembre 2020) Dalle 6.30 di domenica 27 settembre, nella sede dell’Agenzia per la Protezione Civile in viale Druso a, tutti gli organi responsabili coinvolti seguiranno le operazioni in corso tra la stazione ferroviaria e ponte Loreto: qui, l’8 settembre scorso, era stata rinvenuta durante dei lavori di scavo unad’aereo USASeconda, con circa 250 kg di esplosivo. Si tratta di un ordigno identico a quello disinnescato con successo e senza conseguenze il 20 ottobre dello scorso anno. Come spiega il direttore dell’Agenzia per la protezione civile Rudolf Pollinger, ai disinneschi si procede sempre di domenica, giornata in cui non ci sono transiti di merci ma quasi esclusivamente spostamenti di tempo libero; le prescrizioni ...