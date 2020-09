Beppe Grillo vende una pietra pomice a 1000 euro su Ebay: «Serve a smerigliare il cervello dalla stupidità umana» – Il video (Di sabato 26 settembre 2020) Un video su Facebook, poche parole ed è subito provocazione. Beppe Grillo appare in un breve filmato con in mano una pietra pomice «firmata dell’Elevato, che Serve a pulire, a grattare, a smerigliare il cervello dalla stupidità umana», dice. Ebay pietra pomice Una pietra in vendita su Ebay a mille euro, dunque, («di meno non posso fare»). «Pulitevi, grattati l’anima con la pietra filosofale smerigliatrice dell’Elevato», conclude. E, infatti, basta andare su Ebay per trovarla davvero in vendita: più di 700 ... Leggi su open.online (Di sabato 26 settembre 2020) Unsu Facebook, poche parole ed è subito provocazione.appare in un breve filmato con in mano una«firmata dell’Elevato, chea pulire, a grattare, ailstupidità», dice.Unain vendita sua mille, dunque, («di meno non posso fare»). «Pulitevi, grattati l’anima con lafilosofale smerigliatrice dell’Elevato», conclude. E, infatti, basta andare super trovarla davvero in vendita: più di 700 ...

beppe_grillo : È partita oggi la raccolta firme per chiedere all'Europa l'introduzione di un #RedditoUniversale per gli stati memb… - beppe_grillo : Pietra Pomice di Beppe Grillo l'Elevato, acquistabile qui: - lucianonobili : Beppe ma che stai a di'!? Abolizione del Parlamento? Sorteggi? Quello che Beppe #Grillo ha detto al Parlamento Eur… - mau269 : @beppe_grillo Sarete spazzati via! - NonPerderlo : Pietra pomice di Beppe Grillo L’Elevato -