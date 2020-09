Atalanta | Sartori | «Mercato chiuso al 90%»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 settembre 2020) Giovanniha parlato prima di Torino-Giovanni, responsabile dell’area tecnica dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Torino.– «Ildell’al 90% è. Il restante 10% lo lasciamo per le occasioni che potrebbero capitare e dobbiamo farci trovare pronti». MIRANCHUK – «La nostra scelta è andata su di lui proprio perché ricorda tantissimo Ilicic e avevamo bisogno di formare una coppia che si giocasse il posto da titolare. Speriamo che possa sostituire bene Josip. Condivido l’idea che un paio d’anni fa giocatori come Miranchuk non sarebbero venuti. Adesso ci propongono ...