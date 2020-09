Alba Parietti si confessa: “Il mio sogno più grande” (Di sabato 26 settembre 2020) Questo articolo Alba Parietti si confessa: “Il mio sogno più grande” . Alba Parietti è tornata a parlare e ha confessato qual è in questo momento il suo più grande sogno. Queste le sue parole. Alba Parietti è senza alcun dubbio uno dei personaggi che ha sempre fatto molto discutere. D’altronde la soubrette non si è mai nascosta dietro un dito e ha sempre espresso, senza giri … Leggi su youmovies (Di sabato 26 settembre 2020) Questo articolosi: “Il miopiù grande” .è tornata a parlare e hato qual è in questo momento il suo più grande. Queste le sue parole.è senza alcun dubbio uno dei personaggi che ha sempre fatto molto discutere. D’altronde la soubrette non si è mai nascosta dietro un dito e ha sempre espresso, senza giri …

IncontriClub : Alba Parietti: 'Francesco è un figlio straordinario. Sogno di diventare nonna' - pietropignataro : RT @lusurpateur_: Alba Parietti quasi in lacrime, perché non riesce a credere che la conduttrice le stia offrendo l’opportunità di recitare… - MaryMary242 : Ma Alba Parietti e Simona Izzo hanno avuto qualche screzio in passato? Perché io questo astio di Oppini verso Myria… - annatomasi1 : RT @Antonio13429197: @annatomasi1 @micene_return @LCuccarini Oppini? Di chi parli? Del figlio di Alba Parietti? Sempre tale rimarrà e poi é… - Antonio13429197 : @annatomasi1 @micene_return @LCuccarini Oppini? Di chi parli? Del figlio di Alba Parietti? Sempre tale rimarrà e po… -