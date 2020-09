Zucchero omaggia il pubblico con un video il giorno del suo 65esimo compleanno Le nuove date del concerto

(Di venerdì 25 settembre 2020) 'Sarebbe questo il mondo che sognavo da bambino?' canta'Sugar' Fornacciar i che oggi, neldel suo 65°i fan con un contributoinedito girato in una deserta ...

"Sarebbe questo il mondo che sognavo da bambino?" canta Zucchero "Sugar" Fornaciari che oggi, nel giorno del suo 65° compleanno, omaggia i fan con un contributo video inedito girato in una deserta Piazza San Marco a Venezia. Una versione speciale, piano e voce.