Ultime Notizie Roma del 25-09-2020 ore 19 | 10

(Di venerdì 25 settembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Ester in apertura sono stati arrestati due sospetti dell’attentato è venuto stamattina dopo le 12 non lontano della Bastiglia punto.it della polizia invitato gli abitanti di tenersi lontani dalla zona vicino all’ex sede del giornale Charlie hebdo dove sono stati accoltellati due persone nuove una donna come confermato la prefettura uno dei due in gravi condizioni l’altro dovrebbe essere fuori per la procura antiterrorismo di Parigi ha preso in carico il caso che è stata aperta un’inchiesta per tentato omicidio in relazione a nazione terroristica associazione terroristica criminale attentato è venuto a proprio nei giorni in cui è in corso il processo per l’attacco a Charlie hebdo del 7 gennaio ...