Ufc, Marvin Vettori torna a dicembre contro Omari Akhmedov (Di venerdì 25 settembre 2020) Una nuova tappa nella scalata di Marvin Vettori ai pesi medi Ufc, stavolta contro una vecchia conoscenza. Il fighter di Mezzocorona ha finalmente trovato un avversario: il 12 dicembre combatterà ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 25 settembre 2020) Una nuova tappa nella scalata diai pesi medi Ufc, stavoltauna vecchia conoscenza. Il fighter di Mezzocorona ha finalmente trovato un avversario: il 12combatterà ...

psbrdx : RT @Gazzetta_it: #Ufc il ritorno di Marvin #Vettori contro “Wolverine” #Akhmedov per la rivincita - Gazzetta_it : #Ufc il ritorno di Marvin #Vettori contro “Wolverine” #Akhmedov per la rivincita - fight_shield : Finalmente Marvin Vettori ha trovato un avversario! - tuttomma_it : Ritorno nell'ottagono del nostro Marvin a dicembre per il rematch contro Omari Akhmedov a UFC 256. -

Ultime Notizie dalla rete : Ufc Marvin Ufc, il ritorno di Marvin Vettori: contro “Wolverine” Akhmedov per la rivincita La Gazzetta dello Sport Anche questa settimana continua la nostra rubrica dedicata alle news più rilevanti provenienti dal mondo UFC.

UFC FIGHT NIGHT del 19 settembre: migliore card non numerata dell’anno? Come anticipato nelle news della scorsa settimana, la card del 19 settembre sarà una card molto solida. Un evento che poco ha da ...

UFC FIGHT NIGHT del 19 settembre: migliore card non numerata dell’anno? Come anticipato nelle news della scorsa settimana, la card del 19 settembre sarà una card molto solida. Un evento che poco ha da ...