Traffico Roma del 25-09-2020 ore 10:00 (Di venerdì 25 settembre 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Traffico intenso è rallentato in particolare a Roma Nord code sulla via Flaminia e Salaria rispettivamente dal raccordo e vede due punti e da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe trafficato tra turbano della 24 e con una mentida Portonaccio fino alla tangenziale est proseguendo sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico rallentamenti dalla via Salaria a via dei Campi Sportivi Fidenza per un incidente avvenuto su Viale Kant si rallenta presso il mercato rionale di Casal dei Pazzi sciopero del trasporto pubblico oggi a Roma lo sciopero di 24 ore interesserà ATAC Roma TPL l’agitazione scatterà alle 10 e coinvolgerà bus tram metropolitane e ferrovie urbane garantite le corse essenziali da inizio Servizio diurno fino ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 settembre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazioneintenso è rallentato in particolare aNord code sulla via Flaminia e Salaria rispettivamente dal raccordo e vede due punti e da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe trafficato tra turbano della 24 e con una mentida Portonaccio fino alla tangenziale est proseguendo sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico rallentamenti dalla via Salaria a via dei Campi Sportivi Fidenza per un incidente avvenuto su Viale Kant si rallenta presso il mercato rionale di Casal dei Pazzi sciopero del trasporto pubblico oggi alo sciopero di 24 ore interesserà ATACTPL l’agitazione scatterà alle 10 e coinvolgerà bus tram metropolitane e ferrovie urbane garantite le corse essenziali da inizio Servizio diurno fino ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 25-09-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Roma, sciopero dei trasporti: a rischio bus, metro, tram e ferrovie. Studenti in piazza

Cronaca Roma, il venerdì nero degli scioperi: si fermano scuola, bus, metro e ferrovie di VALENTINA LUPIA Traffico, code e rallentamenti all'entrata in città, dalla Flaminia all'Appia Gia' da ...

Il capitano Puca lascia il comando dei carabinieri Tre anni di successi nella lotta a spaccio e cosche

Il capitano dei carabinieri Pasquale Puca (foto) lascia la guida della Compagnia di Corsico per dirigere la Sezione Antidroga del Nucleo Investigativo di Roma. Puca ... le operazioni di smantellamento ...

