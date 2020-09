The Last of Us Day: giorno di celebrazione tra merchandise, action figure e l'annuncio di un gioco da tavolo (Di venerdì 25 settembre 2020) Domani 26 settembre si celebra il "The Last of Us Day", precedentemente noto come Outbreak Day, e l'occasione porta con sé una varietà di acquisti e attività a cui partecipare. Le sorprese iniziano con un tema gratuito per PlayStation 4 e sconti sui giochi fino ad action figure e persino una guida dedicata al cosplay di Abby.Sul blog ufficiale di PlayStation il team ha annunciato anche l'arrivo della colonna sonora originale dell'ultimo gioco in vinile e due nuovi poster ispirati a The Last of Us: Parte II. Questi accessori saranno svelati e resi disponibili per il preordine domani su MondoShop.com. Naughty Dog ha anche confermato che è in lavorazione un gioco da tavolo basato sull'IP dalle stesse persone che hanno creato i board game di ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 25 settembre 2020) Domani 26 settembre si celebra il "Theof Us Day", precedentemente noto come Outbreak Day, e l'occasione porta con sé una varietà di acquisti e attività a cui partecipare. Le sorprese iniziano con un tema gratuito per PlayStation 4 e sconti sui giochi fino ade persino una guida dedicata al cosplay di Abby.Sul blog ufficiale di PlayStation il team ha annunciato anche l'arrivo della colonna sonora originale dell'ultimoin vinile e due nuovi poster ispirati a Theof Us: Parte II. Questi accessori saranno svelati e resi disponibili per il preordine domani su MondoShop.com. Naughty Dog ha anche confermato che è in lavorazione undabasato sull'IP dalle stesse persone che hanno creato i board game di ...

