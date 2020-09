Spal | Marino | “Dobbiamo migliorare | ma abbiamo disputato una buona gara contro una squadra fortissima”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 25 settembre 2020) Latorna in Serie B e al debutto riparte con un punto guadagnato sul campo del Monza. Anche il tecnicolino Pasquale, proprio come Brocchi, cerca di trarre degli spunti positivi dopo il pareggio per 0-0 maturato con i brianzoli."POSSIAMO FARE MEGLIO"caption id="attachment 1005881" align="alignnone" width="632"(getty images)/caption"Sono contento perchè ho visto la mialottare e sacrificarsi,sofferto la pressione del Monza nell'ultimo quarto d'ora. Nel primo tempopalleggiato ma senza verticalizzare, nella ripresa siamo riusciti ad essere più pericolosi, arrivavamo di più dalle parti della loro porta. È stataanche la prestazione a livello difensivo, perché ...