Sono positivo al coronavirus Raffaele Fitto | annuncio e bordata | Odiatori | prendetevi una pausa Ecco le sue condizioni

Anche Raffaele Fitto positivo al coronavirus. L'eurodeputato di Fratelli d'Italia, fresco di sconfitta alle regionali in Puglia, è risultato positivo al tampone. A renderlo noto è stato lui stesso, con un post pubblicato sui social: "Dopo aver ricevuto, mercoledì scorso, la notizia da parte di un mio stretto collaboratore della sua positività al test Covid-19 ho chiesto immediatamente alla Asl di essere sottoposto a tampone insieme alla mia famiglia - scrive -. Solo io e mia moglie siamo risultati positivi anche se al momento senza sintomi. Continuerò ovviamente la quarantena fino a nuove indicazioni da parte delle autorità sanitarie", ha sottolineato Fitto. Infine, si toglie un grosso sassolino dalla scarpa: "Spero che almeno su questo gli odiatori professionisti si prendano una bella pausa".

