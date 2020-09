Serie C, sciopero scongiurato: in campo nel weekend (Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA - Scongiurata l'ipotesi sciopero per il campionato di Serie C : le squadre scenderanno in campo nel weekend. La Lega Pro e l' Aic , infatti, hanno trovato l'intesa che ha scongiurato l'ipotesi di ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA - Scongiurata l'ipotesiper il campionato diC : le squadre scenderanno innel. La Lega Pro e l' Aic , infatti, hanno trovato l'intesa che hal'ipotesi di ...

SkySport : ULTIM'ORA SERIE C AIC-Lega pro, scongiurato sciopero con mediazione Figc Accordo per allargamento liste a 24 giocat… - edoardo_ceriani : Serie C, revocato lo sciopero Como regolarmente in campo - SportRepubblica : Serie C, giocatori revocano sciopero: il campionato può partire - alexbianconero8 : Serie C, scongiurato lo sciopero per la prima giornata di campionato. C'è l'accordo con l'AIC - StraNotizie : Serie C, giocatori revocano sciopero: il campionato può partire -