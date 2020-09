Salta l'accordo tra Figc, Lega Pro e Assocalciatori: verso lo stop della prima giornata di serie C (Di venerdì 25 settembre 2020) Slitta la prima giornata del campionato di serie C. Non sarebbe arrivata infatti l'intesa fra l’Associazione italiana calciatori e la Lega Pro. L'Aic ha confermato lo sciopero indetto per l'esordio... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 25 settembre 2020) Slitta ladel campionato diC. Non sarebbe arrivata infatti l'intesa fra l’Associazione italiana calciatori e laPro. L'Aic ha confermato lo sciopero indetto per l'esordio...

Entro oggi se ne saprà di più, ma se un accordo non ci sarà la prima giornata potrebbe davvero saltare.

Salta l'accordo tra Figc, Lega Pro e Assocalciatori: verso lo stop della prima giornata di serie C

Slitta la prima giornata del campionato di serie C. Non sarebbe arrivata infatti l'intesa fra l’Associazione italiana calciatori e la Lega Pro. L'Aic ha confermato lo sciopero indetto per l'esordio de ...

Entro oggi se ne saprà di più, ma se un accordo non ci sarà la prima giornata potrebbe davvero saltare.