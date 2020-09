Riapertura stadi, Ricciardi: “Non è possibile andare oltre numeri molto limitati” (Di venerdì 25 settembre 2020) “In questo momento non è possibile andare oltre numeri molto limitati, curando bene ingressi, permanenza e uscita dagli stadi”. E’ questo il parere riferito all’Adnkronos Salute di Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute sul coronavirus, in attesa della decisione del CTS per quanto riguarda la Riapertura degli stadi. Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) “In questo momento non èlimitati, curando bene ingressi, permanenza e uscita dagli”. E’ questo il parere riferito all’Adnkronos Salute di Walter, professore ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute sul coronavirus, in attesa della decisione del CTS per quanto riguarda ladegli

