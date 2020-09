Raimondo Todaro ricoverato d’urgenza in ospedale: il ballerino verrà operato (Di venerdì 25 settembre 2020) Raimondo Todaro in ospedale per farsi togliere l’appendicite L’edizione numero 15 di Ballando con le Stelle verrà ricordata negli annali. Infatti, dopo il rinvio da marzo e settembre per la pandemia da Coronavirus, alcuni concorrenti sono poi risultati positivi. Ma non è finita qui, un ballerino professionista che è nel talent di Milly Carlucci fin dalla prima stagione è finito in ospedale. Stiamo parlando di Raimondo Todaro, ex marito di Francesca Tocca e attuale partner di ballo di Elisa Isoardi. Qualche ora fa la giudice Selvaggia Lucarelli, attraverso il suo account Twitter, ha annunciato che il danzatore siciliano è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a causa di una ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 25 settembre 2020)inper farsi togliere l’appendicite L’edizione numero 15 di Ballando con le Stelle verrà ricordata negli annali. Infatti, dopo il rinvio da marzo e settembre per la pandemia da Coronavirus, alcuni concorrenti sono poi risultati positivi. Ma non è finita qui, unprofessionista che è nel talent di Milly Carlucci fin dalla prima stagione è finito in. Stiamo parlando di, ex marito di Francesca Tocca e attuale partner di ballo di Elisa Isoardi. Qualche ora fa la giudice Selvaggia Lucarelli, attraverso il suo account Twitter, ha annunciato che il danzatore siciliano è statod’urgenza ina causa di una ...

