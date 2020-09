PSG, Verratti accoglie Florenzi: “Ci conosciamo da sempre, può dare tanto a questa squadra” (Di venerdì 25 settembre 2020) Marco Verratti gioioso per l'arrivo al PSG di Alessandro Florenzi.L'ex laterale della Roma ha deciso di lasciare la Capitale per rispondere alla chiamata dei francesi e di conseguenza misurarsi con un campionato diverso dalla Serie A. L'ex Valencia ha anche ricevuto i complimenti da parte del suo nuovo compagno di squadra e di Nazionale, che ha dichiarato quanto segue."Ci conosciamo da quando eravamo giovanissimi. Abbiamo giocato sempre insieme nelle rappresentative giovanili, fin dai 13-14 anni. So cosa può dare, è bravo tatticamente e fisicamente, si mette sempre a disposizione del gruppo. È intelligente, gentile e generoso, penso sia un ottimo acquisto e lo ha dimostrato subito. Lo abbiamo accolto bene per farlo sentire a casa. Siamo un bel gruppo e lui lo ha ... Leggi su mediagol (Di venerdì 25 settembre 2020) Marcogioioso per l'arrivo al PSG di Alessandro.L'ex laterale della Roma ha deciso di lasciare la Capitale per rispondere alla chiamata dei francesi e di conseguenza misurarsi con un campionato diverso dalla Serie A. L'ex Valencia ha anche ricevuto i complimenti da parte del suo nuovo compagno di squadra e di Nazionale, che ha dichiarato quanto segue."Cida quando eravamo giovanissimi. Abbiamo giocatoinsieme nelle rappresentative giovanili, fin dai 13-14 anni. So cosa può, è bravo tatticamente e fisicamente, si mettea disposizione del gruppo. È intelligente, gentile e generoso, penso sia un ottimo acquisto e lo ha dimostrato subito. Lo abbiamo accolto bene per farlo sentire a casa. Siamo un bel gruppo e lui lo ha ...

footmercato : L'annonce forte de Marco Verratti ! - Jon_LeGossip : OFFICIAL: Kylian Mbappe & Marco Verratti are IN the PSG squad to face Nice. Alessandro Florenzi also returns. #OGCNPSG - Mediagol : #PSG, Verratti accoglie #Florenzi: “Ci conosciamo da sempre, può dare tanto a questa squadra” - Mediagol : PSG, Verratti accoglie Florenzi: 'Ci conosciamo da sempre, può dare tanto a questa squadra' - Pall_Gonfiato : #Verratti elogia il nuovo compagno di squadra -