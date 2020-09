Preservativi lavati e rivenduti come nuovi: sequestro di oltre 300mila pezzi (Di venerdì 25 settembre 2020) La terribile scoperta è stata fatta dagli agenti di polizia in Vietnam. I Preservativi venivano sciacquati in acqua bollente, rimodellati su un fallo di legno e poi confezionati come se fossero nuovi. Una pratica a dir poco agghiacciante, che per fortuna è stata scoperta in tempo. Ci spostiamo in Vietnam, dove le forze dell’ordine hanno … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 25 settembre 2020) La terribile scoperta è stata fatta dagli agenti di polizia in Vietnam. Ivenivano sciacquati in acqua bollente, rimodellati su un fallo di legno e poi confezionatise fossero. Una pratica a dir poco agghiacciante, che per fortuna è stata scoperta in tempo. Ci spostiamo in Vietnam, dove le forze dell’ordine hanno … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

