Parigi, attentato vicino alla vecchia sede di Charlie Hebdo (Di venerdì 25 settembre 2020) . Una persona, coperta di sangue, è stata fermata alla Bastiglia, potrebbe essere l'autore dell'attacco a coltellate che nella tarda mattinata di venerdì 25 settembre ha provocato il ferimento di quattro persone, delle quali due sono ora in stato grave, in boulevard Richard Lenoir, nell'XI arrondissement di Parigi, davanti all'ex redazione di Charlie Hebdo, teatro il 7 gennaio 2015 di una strage dove morirono 12 persone. Il premier Jean Castex ha interrotto una riunione nella Seine-Saint-Denis, a Pantin, per confermare che «un attacco è stato condotto davanti alla vecchia redazione di Charlie Hebdo, con quattro feriti dei quali due in ...

