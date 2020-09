Parigi, attacco con coltello vicino alla ex sede di Charlie Hebdo: almeno 4 feriti (Di venerdì 25 settembre 2020) almeno quattro persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, durante un accoltellamento avvenuto nei pressi degli ex locali del giornale satirico Charlie Hebdo. Il colpevole è in fuga. È stato schierato un imponente dispositivo di sicurezza e il municipio dell’XI arrondissement ha deciso di chiudere scuole, asili nido e residenze per anziani in attesa del fermo del sospetto. Nei giorni scorsi, i giornalisti avevano subito minacce di morte dopo la ripubblicazione delle vignette del 2005. Attaque à la machette à proximité des anciens locaux de Charlie Hebdo (MàJ : 3 blessés en urgence absolue) – https://t.co/R24EsuiAqN pic.twitter.com/U7Twnb8Bkj — Fdesouche.com est une revue de presse (@F Desouche) September 25, 2020 Un ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 settembre 2020)quattro persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, durante un accoltellamento avvenuto nei pressi degli ex locali del giornale satirico. Il colpevole è in fuga. È stato schierato un imponente dispositivo di sicurezza e il municipio dell’XI arrondissement ha deciso di chiudere scuole, asili nido e residenze per anziani in attesa del fermo del sospetto. Nei giorni scorsi, i giornalisti avevano subito minacce di morte dopo la ripubblicazione delle vignette del 2005. Attaque à la machette à proximité des anciens locaux de(MàJ : 3 blessés en urgence absolue) – https://t.co/R24EsuiAqN pic.twitter.com/U7Twnb8Bkj — Fdesouche.com est une revue de presse (@F Desouche) September 25, 2020 Un ...

Due persone sono in fuga a Parigi, nella zona della Bastiglia, dopo aver attaccato dei passanti con un coltello o un machete, stando ai testimoni. L'intera zona attorno alla rue Nicolas Appert, dove ...

