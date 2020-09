Monza | Galliani | “Boateng? Canzoni d’amore per lui e sui soldi…”

(Di venerdì 25 settembre 2020) “Boateng?d’amore per lui e sui soldi…”. L’ad del, Adriano, racconta i retroscena sull’ex milanista, nuovo acquisto della neopromossa in serie B.

MarcoBovicelli : #Galliani: “Dieci anni dopo riprendo #Boateng. Di notte gli mandavo canzoni d’amore per convincerlo a scegliere il… - DiMarzio : La prima cena di #Boateng da giocatore del #Monza: le immagini - DiMarzio : #Galliani parla dell'arrivo di #Boateng al #Monza, ma non solo - TuttoQuaNews : RT @ilpost: Sta arrivando il Monza - ilpost : Sta arrivando il Monza -

Ultime Notizie dalla rete : Monza Galliani

L'ultimo investimento nel calcio di Silvio Berlusconi sarebbe "un'operazione romantica", ma la squadra del capoluogo brianzolo ha il potenziale per diventare una nuova realtà della Serie A Il campiona ...“Boateng? Canzoni d’amore per lui e sui soldi…”. L’ad del Monza, Adriano Galliani, racconta i retroscena sull’ex milanista, nuovo acquisto della neopromossa in serie B.