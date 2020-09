Milik al Tottenham, parti vicine: i dettagli dell’affare (Di venerdì 25 settembre 2020) Secondo Tuttosport Arkadiusz Milik sarebbe molto vicino al trasferimento al Tottenham: i dettagli della trattativa Arkadiusz Milik viaggia spedito verso il Tottenham. Questo è quanto riporta Tuttosport sulla trattativa che porterà il polacco alla corte di Mourinho. Gli Spurs sono disposti ad offrirgli meno di quanto la Roma gli aveva proposto (4 milioni a stagione contro i 5 dei giallorossi) e la trattativa viene portata avanti da Stefano Castagna, leader di Football Capital, cioè l’agenzia alla quale si è rivolto lunedì David Pantak, l’agente storico di Milik. Ora la trattativa si è spostata a Londra, dove l’entourage dell’attaccante polacco sta discutendo con Daniel Levy, patron degli Spurs, per trovare la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Secondo Tuttosport Arkadiuszsarebbe molto vicino al trasferimento al: idella trattativa Arkadiuszviaggia spedito verso il. Questo è quanto riporta Tuttosport sulla trattativa che porterà il polacco alla corte di Mourinho. Gli Spurs sono disposti ad offrirgli meno di quanto la Roma gli aveva proposto (4 milioni a stagione contro i 5 dei giallorossi) e la trattativa viene portata avanti da Stefano Castagna, leader di Football Capital, cioè l’agenzia alla quale si è rivolto lunedì David Pantak, l’agente storico di. Ora la trattativa si è spostata a Londra, dove l’entourage dell’attaccante polacco sta discutendo con Daniel Levy, patron degli Spurs, per trovare la ...

mirkocalemme : #Milik, positiva la prima riunione a Milano col #Tottenham. Da domani nuovi contatti che coinvolgeranno #Levy e… - mirkocalemme : Gli agenti di #Milik restano in Italia, è il #Tottenham che oggi vola a Milano: blitz per il polacco e #Skriniar. A… - mirkocalemme : Il #Tottenham pensa a #Milik: domani summit a Londra con gli agenti del polacco. #Napoli pronto a trattare con gli… - Torrenapoli1 : RT @Torrenapoli1: MERCATO NAPOLI Per #Milik continuano le ipotesi Premier con il #Tottenham in pole, se sarà prestito con obbligo è sempre… - sscalcionapoli1 : Tuttosport - Milik-Tottenham, si chiude! I dettagli della trattativa #calciomercato -