Mauro Corona si scusa con Bianca Berlinguer | da 40 giorni senza alcol

(Di venerdì 25 settembre 2020)si èto pubblicamente per aver detto "zitta gallina" adurante Carta, il programma Rai in cui lo scrittore-alpinista è ospite fisso. Parole figlie della rabbia: "Da 40non tocco una goccia d', mi accorgo di essere aggressivo", ha detto. Dopo le polemiche suscitate dal suo comportamento, lo scrittore ha deciso dirsi pubblicamente al telefono con Daria Bignardi, nel corso del suo nuovo programma radiofonico "L'Intrusa" su Radio Capital: "Mi sono accorto la notte stessa di aver esagerato, di essermi espresso da maleducato, cafone e rozzo... però chiamarla subito poteva sembrare una cosa di comodo per cui ho lasciato un ...

repubblica : Mauro Corona chiede scusa a Bianca Berlinguer: 'Sono stato cretino a offenderla' - HuffPostItalia : Mauro Corona: 'Chiedo scusa a Berlinguer. Sono stato un cafone. Non tocco alcol da 40 giorni e sono nervoso' - gaiatortora : Cioè siete sorpresi da Mauro Corona? Bha - tempoweb : Mauro Corona spiega la lite con Bianca Berlinguer: non tocco alcol da 40 giorni... #corona #cartabianca… - Moixus1970 : RT @LaPrimaManina: Mauro #Corona chiede scusa a Bianca #Berlinguer: 'Sono stato maleducato e cafone, sono stato interrotto più volte ma ho… -

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Corona

Le foto presenti su Dagospia.com sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non av ...Dopo le polemiche suscitate dal suo comportamento, Mauro Corona - che nei giorni scorsi in tv si è rivolto a Bianca Berlinguer zittendola e chiamandola gallina - ha deciso di scusarsi pubblicamente al ...