Manchester City, Guardiola 'disperato': "Abbiamo solo 13 calciatori della prima squadra…" (Di venerdì 25 settembre 2020) Nonostante il successo per 2-1 contro il Bournemouth, il Manchester City sembra essere in difficoltà. Almeno è questo quello che si scorge dalle parole del manager Pep Guardiola. Intervenuto al termine della gara di Carabao Cup, il tecnico ha commentato la situazione di emergenza relativa alla sua rosa, decimata dagli infortuni e dalle assenze a causa del coronavirus.Guardiola: "Abbiamo solo 13 giocatori della prima squadra"caption id="attachment 1006937" align="alignnone" width="635" Guardiola, Getty Images/caption"Con la situazione che abbiamo adesso, abbiamo bisogno di giocatori dell'Accademia. Abbiamo solo 13 giocatori in forma della prima squadra", ha commentato ...

