Manca Confcooperative | Fondamentale raccontare esperienze giovani

(Di venerdì 25 settembre 2020) Firenze, 25 set. (Adnkronos/Labitalia) - "E' una grande responsabilità quella che hanno le nuove generazioni perché fanno economia, creano occupazione e costruiscono innovazione". A dirlo Anna, presidente della commissione Donne dirigenti cooperatrici di, intervenendo al Festival Nazionale dell'Economia Civile, in corso a Firenze fino a domenica 27 settembre, in occasione del Premio nazionale imprese di economia civile. In questi evento, "ciò che fanno - spiega - è una narrazione; soprattutto in un momento come questo che vede importanti risorse a disposizione che richiedono riforme ad hoc".