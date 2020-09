Lorella Cuccarini risponde alle pesanti accuse lanciate da Tommaso Zorzi al GF VIP 5

(Di venerdì 25 settembre 2020) Questa voltaha deciso di non tacere e dire, dopo le parole dinella casa del Grande Fratello VIP 5, provando a spiegare per l’ennesima volta il suo punto di vista. E lo fa con un lungo messaggio che arriva sui social dopo chein casa l’aveva definita una stron@a dandole dell’omofoba. Un lungo messaggio nel quale lasottolinea e ribadisce che sentir dire di essere “contro gli omosessuali” la ferisce e non crede di meritare che di lei si parli in questi termini. QUESTE LE PAROLE DINELLA CASA DEL GF VIP 5attacca Platinette edal GF VIP ...

mmayr5 : RT @tempoweb: 'Sono una str*** omofoba?' La lezione di #LorellaCuccarini a #ZORZI dopo gli insulti al #GrandeFratelloVip Asfaltato https://… - FrancescaVinci2 : Vorrei dire a questi ignoranti che gridano all'insulto,che Lorella Cuccarini ha confermato quanto detto da Tommaso,… - DextertheB : RT @ilgiornale: Dopo gli insulti ricevuti nella Casa per le sue posizioni sul mondo LGTB, Lorella Cuccarini si è difesa su Instagram espone… - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'Sono una str*** omofoba?' La lezione di #LorellaCuccarini a #ZORZI dopo gli insulti al #GrandeFratelloVip Asfaltato https://… - twittantoridi : RT @matteomancini83: @trash_italiano Lorella Cuccarini strepitosa nella risposta ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini non ci sta e replica a Tommaso Zorzi, il concorrente del Grande Fratello Vip 5 che le aveva dato della "str**za, asfaltata da Heather Parisi" per le sue posizioni sui diritti della c ...Tommaso Zorzi si scaglia contro Lorella Cuccarini, insultandola in diretta nazionale. Ecco come ha risposto la showgirl sui social. Tommaso Zorzi, lo si è capito in questi primi giorni di permanenza a ...