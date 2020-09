L’India pronta a giocarsi la carta tibetana contro la Cina

Leggi su it.insideover

(Di venerdì 25 settembre 2020) Nel 2020 la tensione tra India elungo i confini è esplosa in modo fragoroso. I soldati dei due Paesi si sono scontrati in diverse occasioni da giugno in poi. L’ultimo episodio è stato registrato verso la fine di agosto nei pressi del lago Pangong, in Ladakh. L’esercito indiano ha fatto sapere di aver … L’IndialalaInsideOver.