Le sofferenze degli agricoltori statunitensi (Di venerdì 25 settembre 2020) Il cambiamento climatico, la crisi economica, la pandemia, la guerra commerciale con la Cina: gli agricoltori statunitensi vivono un periodo molto difficile, e i tassi di depressione e suicidi sono ai massimi storici.

A un’ora di distanza da Madison, capitale del Wisconsin, le mucche pascolano sulle colline e tra le piantagioni di granturco. A Loganville, una cittadina di appena trecento persone, tutto ruota intorn ...

Dopo Visco anche Dombrovskis suona l'allarme sofferenze

. Il governatore di Banca d'Italia lo scorso 16 settembre, durante il suo intervento al comitato esecutivo dell'Abi, ha detto che i rischi di una crescita delle sofferenze e delle inadempienze probabi ...

