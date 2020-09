L’autorità di vigilanza “risveglia” polizze dormienti di compagnie di assicurazione straniere per un valore di 492 milioni (Di venerdì 25 settembre 2020) E’ di 492 milioni di euro, di cui circa 400 milioni già liquidati ai beneficiari, l’importo delle polizze dormienti risvegliate dall’Ivass presso le compagnie estere operanti in Italia. L’emergenza Covid ha rallentato la ricerca e il contatto dei beneficiari per cui non è stato ancora liquidato l’intero importo. Si tratta di oltre 23mila polizze vita che, per varie ragioni, non erano state pagate ai beneficiari e che giacevano presso le imprese di assicurazione. L’Ivass, proseguendo l’indagine che ha già portato al risveglio di polizze giacenti presso le imprese italiane per un valore di circa 4 miliardi di euro, ha collaborato in questo caso con le Autorità di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) E’ di 492di euro, di cui circa 400già liquidati ai beneficiari, l’importo dellerisvegliate dall’Ivass presso leestere operanti in Italia. L’emergenza Covid ha rallentato la ricerca e il contatto dei beneficiari per cui non è stato ancora liquidato l’intero importo. Si tratta di oltre 23milavita che, per varie ragioni, non erano state pagate ai beneficiari e che giacevano presso le imprese di. L’Ivass, proseguendo l’indagine che ha già portato al risveglio digiacenti presso le imprese italiane per undi circa 4 miliardi di euro, ha collaborato in questo caso con le Autorità di ...

