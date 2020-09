La truffa dei tecnici dell'acqua: "Metta tutto l'oro nel frigorifero" (Di venerdì 25 settembre 2020) Milano, 25 settembre 2020 - I truffatori se ne inventano sempre una per raggirare le loro vittime. La modalità più utilizzata, come fotografato da diverse indagini delle forze dell'ordine, è quella ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 25 settembre 2020) Milano, 25 settembre 2020 - Itori se ne inventano sempre una per raggirare le loro vittime. La modalità più utilizzata, come fotografato da diverse indaginie forze'ordine, è quella ...

fattoquotidiano : Scuola superiori lasciate al freddo a Varese, la Guardia di Finanza arresta due tecnici per truffa e falso nelle ce… - ZZiliani : Quindi la Juve dice di non far parlare Suarez all'uscita (manco il Rettore Magnifico fosse Nedved) altrimenti si sc… - ZZiliani : Qualcosa di strano c’era. Prende aereo privato. Sbarca all’Università di Perugia. In mezz’ora sostiene un esame che… - AAndreafusco1 : RT @pigogiornalista: Frode sportiva - celo ? Doping - celo ? Retrocessione - celo ? Prescrizione - celo ? Associazione a delinquere- celo ?… - rumpy81 : RT @INPS_it: #AttentiAlleTruffe Si informano gli utenti che è in corso un nuovo tentativo di #truffa. Tramite #email viene chiesto agli ute… -

Ultime Notizie dalla rete : truffa dei La truffa dei tecnici dell’acqua: "Metta tutto l’oro nel frigorifero" Il Giorno Mining pool criptovalute: cos’è, come funziona, costi, se conviene

Cosa sono le criptovalute? Cos’è il Mining pool? Cos’è il Mining pool di criptovalute? Quali sono i pro del mining pool di criptovalute? Quali sono i contro del mining pool di criptovalute? Se vi stat ...

Lega, la strana donazione al feudo emiliano

GENOVA. La caccia ai 49 milioni di euro leghisti incrocia il terremoto che nel 2012 mise in ginocchio l’Emilia. Ieri la Guardia di Finanza di Genova si è presentata negli uffici del Comune di Bondeno, ...

Cosa sono le criptovalute? Cos’è il Mining pool? Cos’è il Mining pool di criptovalute? Quali sono i pro del mining pool di criptovalute? Quali sono i contro del mining pool di criptovalute? Se vi stat ...GENOVA. La caccia ai 49 milioni di euro leghisti incrocia il terremoto che nel 2012 mise in ginocchio l’Emilia. Ieri la Guardia di Finanza di Genova si è presentata negli uffici del Comune di Bondeno, ...