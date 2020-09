La situazione contagi da coronavirus in Europa è a un punto critico (Di venerdì 25 settembre 2020) (Foto: Niels Wenstedt/Bsr Agency/Getty Images)“La situazione in alcuni paesi dell’Unione è peggiore che a marzo. Siamo preoccupati e se vogliamo evitare un nuovo lockdown generalizzato i governi devono prendere misure”. A parlare è Stella Kyriakides, commissario europeo per la Salute e la sicurezza alimentare, dopo aver preso visione del forte aumento di contagi in alcuni paesi europei, come Francia, Austria o Spagna. Per la politica cipriota il numero crescente di nuovi positivi sarebbe dovuto al rilassamento delle misure di contrasto, come il distanziamento sociale o l’obbligo di indossare dispositivi di protezione. Già a luglio la Commissione aveva diffuso un memorandum in cui veniva ribadita l’importanza di seguire le norme per evitare nuovi lockdown, che potrebbero avere effetti disastrosi per ... Leggi su wired (Di venerdì 25 settembre 2020) (Foto: Niels Wenstedt/Bsr Agency/Getty Images)“Lain alcuni paesi dell’Unione è peggiore che a marzo. Siamo preoccupati e se vogliamo evitare un nuovo lockdown generalizzato i governi devono prendere misure”. A parlare è Stella Kyriakides, commissario europeo per la Salute e la sicurezza alimentare, dopo aver preso visione del forte aumento diin alcuni paesi europei, come Francia, Austria o Spagna. Per la politica cipriota il numero crescente di nuovi positivi sarebbe dovuto al rilassamento delle misure di contrasto, come il distanziamento sociale o l’obbligo di indossare dispositivi di protezione. Già a luglio la Commissione aveva diffuso un memorandum in cui veniva ribadita l’importanza di seguire le norme per evitare nuovi lockdown, che potrebbero avere effetti disastrosi per ...

