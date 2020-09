La Fashion week riparte dal digital, ma non rinuncia all’incontro insostituibile con la passerella (Di venerdì 25 settembre 2020) E la moda riprende che il suo racconto, riparte da Milano ma ancora in ordine sparso, per quel che riguarda sfilate e spettacolo.Timorosa, confusa dopo la pausa implacabile del Covid, ritorna nei primi giorni autunnali milanesi, ricerca il suo sottile filo narrativo, tra ancora tante proposte solo “digital”, e qualche slancio. D’altra parte la sfilata con il suo pubblico è da sempre il terreno naturale per l’abito, il luogo naturale dove corpo e movimento si integrano perfettamente e ritrovano tutta la reale consistenza nella perfezione del vestito.Gli esperimenti dei filmati, piccoli e spesso d’autore, sono stati la traccia della bellezza dei mesi bui, ma il gioco, il colore, il movimento sono destinati all’incontro insostituibile con la passerella.Alessandro Dell’acqua, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 settembre 2020) E la moda riprende che il suo racconto,da Milano ma ancora in ordine sparso, per quel che riguarda sfilate e spettacolo.Timorosa, confusa dopo la pausa implacabile del Covid, ritorna nei primi giorni autunnali milanesi, ricerca il suo sottile filo narrativo, tra ancora tante proposte solo “”, e qualche slancio. D’altra parte la sfilata con il suo pubblico è da sempre il terreno naturale per l’abito, il luogo naturale dove corpo e movimento si integrano perfettamente e ritrovano tutta la reale consistenza nella perfezione del vestito.Gli esperimenti dei filmati, piccoli e spesso d’autore, sono stati la traccia della bellezza dei mesi bui, ma il gioco, il colore, il movimento sono destinati all’incontrocon la.Alessandro Dell’acqua, ...

golden_oioi : se Harry sarà alla Fashion Week non so se sarò pronta a vedere foto di lui! - _onlyangelxxxxx : RT @godhanks_: Fedez nella diretta ha appena confermato che Harry è a Milano per la fashion week perché ha chiesto a quelli della sony di f… - halcyonic_ : RT @godhanks_: Fedez nella diretta ha appena confermato che Harry è a Milano per la fashion week perché ha chiesto a quelli della sony di f… - _franc3sc4_ : RT @godhanks_: Fedez nella diretta ha appena confermato che Harry è a Milano per la fashion week perché ha chiesto a quelli della sony di f… - Giada66519336 : RT @godhanks_: Fedez nella diretta ha appena confermato che Harry è a Milano per la fashion week perché ha chiesto a quelli della sony di f… -