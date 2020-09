La dieta settimanale per la donna che allatta

Leggi su dilei

(Di venerdì 25 settembre 2020) In gravidanza… vietato mangiare per due! Lo abbiamo spiegato in questo articolo scritto con la consulenza della dott.ssa Daniela Galliano, medico, chirurgo, ginecologo. Eppure, secondo l’esperta, circa la metà di tutte le donne in gravidanza sono in sovrappeso od obese, con ripercussioni negative sia per la salute della mamma, sia per quella del bambino. Portata a termine la gestazione, di norma la neomamma sente l’esigenza di rimettersi in forma. Perdere i chili accumulati nei nove mesi precedenti non è difficile, a patto che si segua unasana ed equilibrata ricca di tutti i nutrienti, specialmente se si stando al seno. “Le aumentate esigenze nutritive dellache– spiega la dott.ssa Carmen Loreto, dietista a Roma – sono oggi conosciute ...