“Ilenia non mollare” | le parole di Totti fanno svegliare dal coma una giovane tifosa

Si chiama Ilenia la giovane tifosa della Roma entrata in coma a seguito di un grave incidente in auto. La giovane si trovava nel Braccianese insieme ad una sua amica che, purtroppo, non ce l'ha fatta. Ilenia ha lottato per 9 mesi tra la vita e la morte fino a poco tempo fa quando si è svegliata dal coma. La bella notizia è stata data ieri e sembra che ci sia stato anche l'aiuto di Francesco Totti. Ilenia è una calciatrice della Lazio ma da sempre tifosa della Roma. In particolare il suo idolo è sempre stato proprio l'ex capitano della Roma. I genitori sono riusciti a contattare Francesco Totti che le ha registrato un videomessaggio. Quello che è successo dopo averglielo fatto ascoltare è ...

