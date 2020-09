Il dubbio di Marco Bucciantini: “Con Matias Vecino al posto di Piotr Zielinski non so quanto il Napoli ne guadagni” (Di sabato 26 settembre 2020) A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, il giornalista Marco Bucciantini ha parlato della rosa del Napoli e dei possibili dualismi per gli azzurri. “Mertens o Osimhen? Con le 5 sostituzioni tutti avranno modo di giocare, ma lasciatemi dire che chi sa giocare a calcio non è mai incompatibile. Avere dubbi del genere vuol dire essere una grande squadra perché le piccole non possono permettersi di scegliere tra 2 attaccanti così forti. Veretout mediano? Lo vedo più offensivo: ha fatto le migliori stagioni quando poteva andare avanti e quindi ciò che nel Napoli fa Fabian Ruiz”. 27/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ SUBITO+200€ ... Leggi su calciomercato.napoli (Di sabato 26 settembre 2020) A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, il giornalistaha parlato della rosa dele dei possibili dualismi per gli azzurri. “Mertens o Osimhen? Con le 5 sostituzioni tutti avranno modo di giocare, ma lasciatemi dire che chi sa giocare a calcio non è mai incompatibile. Avere dubbi del genere vuol dire essere una grande squadra perché le piccole non possono permettersi di scegliere tra 2 attaccanti così forti. Veretout mediano? Lo vedo più offensivo: ha fatto le migliori stagioni quando poteva andare avanti e quindi ciò che nelfa Fabian Ruiz”. 27/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ SUBITO+200€ ...

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista di Sky Sport: “Mertens o Osimhen? Con le 5 sostituzioni tutti avranno modo di giocare, ma las ...

