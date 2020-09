Heather Parisi affonda il colpo e si scaglia contro la Cuccarini: “Omofoba” (Di venerdì 25 settembre 2020) Dopo le parole forti di Tommaso Zorzi sulla Cuccarini anche Heather Parisi ci mette lo zampino e dice la sua non risparmiandosi: “Omofoba” Heather Parisi e Lorella Cuccarini, Fonte foto: Instagram (@lCuccarini; @Heather Parisi)Continuano a far discutere le forti parole del noto concorrente del ‘Grande Fratello Vip‘, Tommaso Zorzi, su Lorella Cuccarini che, poco dopo, ha risposto per le rime. Forse non tutti sanno che sulla polemica si è pronunciata anche Heather Parisi che ha criticato aspramente il commento della conduttrice di ‘Ballando con le stelle‘. La questione è davvero molto delicata in quanto Zorzi, durante ... Leggi su chenews (Di venerdì 25 settembre 2020) Dopo le parole forti di Tommaso Zorzi sullaancheci mette lo zampino e dice la sua non risparmiandosi: “Omofoba”e Lorella, Fonte foto: Instagram (@l; @)Continuano a far discutere le forti parole del noto concorrente del ‘Grande Fratello Vip‘, Tommaso Zorzi, su Lorellache, poco dopo, ha risposto per le rime. Forse non tutti sanno che sulla polemica si è pronunciata ancheche ha criticato aspramente il commento della conduttrice di ‘Ballando con le stelle‘. La questione è davvero molto delicata in quanto Zorzi, durante ...

heather_parisi : Se 1 dice 'se avessi 1 figlio gay lo amerei come qualsiasi altro figlio' (ma va?) e poi è contrario a adozioni gay… - Corriere : Parisi, nuovo attacco a Cuccarini: “Chi è contro adozioni e matrimoni gay è omofobo e ipocrita” - heather_parisi : Quando metti ordine a casa ... Questa foto è di 'Fantastico 8' P.S. Different Times ... allora, se facevo il pugno… - emme_sette : @annamarialiscio @Vallescrivia1 @CarlisiRoby @heather_parisi Non mi spalleggia, saputella. Semplicemente abbiamo le… - emme_sette : @annamarialiscio @Vallescrivia1 @CarlisiRoby @heather_parisi Sei davvero idiota. Sì. -