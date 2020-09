Giorgio Manetti | da ' Uomini e donne' al cinema | ' Pronti col corto L' ho prodotto | interpretato e sceneggiato'

(Di venerdì 25 settembre 2020) passa da '' al, ex protagonista di '' nel trono over, dove ha avuto una relazione con Gemma Galgani, ha deciso di fare il grande passo e cominciare a provare ad ...

L’ex protagonista di Uomini e Donne si immerge in un nuovo mondo, quello del cinema! Ha raccontato tutto in un’intervista: sentite la novità in arrivo! L’ex di Uomini e Donne entra nel mondo del cinem ...Giorgio Manetti è tornato a parlare di Gemma Galgani, che ha iniziato questa nuova stagione di Uomini e Donne con una grande sorpresa. Scendendo nel dettaglio, la dama torinese si è presentata in stud ...