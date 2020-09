Geopolitica del cibo | una sfida decisiva per i progressisti

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 25 settembre 2020) C’è un’affermazione particolarmente significativa contenuta nel libro di Maurizio Martina “sovrano”, che ho avuto modo di presentare pubblicamente in questi giorni assieme all’autore. Ci dice che se il ritmo di cambiamento delle diete in senso occidentale (in estrema sintesi il passaggio dalle proteine vegetali a quelli animali), in corso da quindici anni in Paesi come la Cina, continuasse a questo ritmo (e nulla lascia presagire che questo non avvenga), semplicemente nel tempo non saremmo più in grado di garantire, a livello globale,per tutti.Credo che sia un’affermazione più che sufficiente a chiarire quanto siaper le sorti dell’umanità la questione alimentare.Il libro di Martina, meritoriamente fornito di dati e statistiche in quantità e ...