Fienga su Dzeko: «Abbiamo sempre voluto tenerlo» – VIDEO

Guido Fienga, CEO della Roma, ha parlato del futuro di Edin Dzeko durante la conferenza stampa di Pedro. Le sue parole. «Almeno su questo si possa sottolineare la coerenza di quanto detto. Dzeko è il nostro capitano e siamo felici che resterà il nostro capitano. Conosciamo il suo valore, la sua professionalità e se domenica scenderà in campo, magari questi rumors gli daranno un qualcosa in più. La Roma ha la sua idea e quella è rimasta su Edin».

